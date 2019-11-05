Росконтроль нашел в рисе мышьяк

Москва, 5 ноября. Росконтроль проверил качество круглозернового риса брендов «Ашан», «Шебекинский», «Агро-Альянс», «Националь» и Fine Life.

Все образцы прошли проверку по 50 параметрам. Было отмечено, что рис каждой из марок имеет отвечающий норме вкус, стандартный запах и цвет. В крупе производителя «Щебекинский» показатель влажности оказался на границе допустимых значений по ГОСТ, но этот рис не прошел отбор из-за высокого содержания дробленых зерен в упаковке.

Примеси и вредители не были обнаружены ни в одной из участвующих в проверке упаковок риса. Нигде не были выявлены пожелтевшие ядра или рис с красными полосками. Представители Росконтроля также констатировали отсутствие микотоксинов.

Однако в образце Fine Life были обнаружены остаточные количества пестицидов. В «Национале», «Щебекинском» и Fine Life эксперты выявили наличие мышьяка. При этом в Росконтроле отметили, что все виды риса соответствуют требованиям по безопасности, пишет «ФедералПресс».

Производители риса «Щебекинский» получили от ведомства замечания, остальные брэнды были рекомендованы россиянам к покупке, передает «Известия».

Ранее исследование Росконтроля показало наличие в «Ряженке из молока нашей дойки» бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Эксперты добавили, что содержание дрожжей и плесеней превышало допустимые техническим регламентом значения, передает «Газета.ru».