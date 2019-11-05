Москва удивлена запретом эстонских властей пропустить российский корабль и самолет

Москва, 5 ноября. У российской стороны вызывает крайнее недоумение отказ эстонских властей без какого-либо объяснения причин в заходе в территориальные воды Эстонии судна «Академик Примаков». Об этом заявила журналистам во вторник официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Комментируя отказ Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии судна «Академик Примаков», российский дипломат обратила внимание на то, что такой шаг «вызывает крайнее недоумение» с учетом того, что аналогичному судну в 2019 году эстонской стороной два раза предоставлялись соответствующие разрешения.

«Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам», — передает РИА Новости слова спикера дипломатического ведомства.

Захарова напомнила, что в начале прошлого месяца не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя Кабмина РФ на борту, а в апреле — заход в территориальные воды прибалтийской страны российскому учебному судну «Седов».

Дипломат указала, что Москва фиксирует «эти недружественные демарши», а также будет учитывать их при выстраивании отношений с Таллином.