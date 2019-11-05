Москва, 5 ноября. На мемориальном аукционе российской певицы Людмилы Зыкиной продадут ее кроссовки Nike и кошелек с квитанциями за пенсию. Отмечается, что торги состоятся в начале декабря.

Кроссовки Nike и кошелек с квитанциями Зыкиной продадут на аукционе. Также продадут ювелирные украшения, которые так любила артистка. Кроме браслетов и колье, с молотка также с уйдут личные вещи певицы: шубы, туфли, сумки.

Как пишет KP.Ru, эксперт аукционного дома «12-й стул» Иван Ефимов рассказал, что среди лотов есть кроссовки Nike размера 39–40. Шубы Зыкиной будут стоить от 100 тысяч рублей, их состояние очень хорошее. Кроме того, на аукционе продадут кошелек артистки, в котором до сих пор сохранились чеки за полученную пенсию, рецепт очков Зыкиной и десятирублевая купюра.

В июне состоялось торжественное открытие мемориальной доски на фасаде дома на Котельнической набережной состоялось в Москве. Поклонники народной артистки пришли на открытие мемориальной доски.

Проект был подготовлен скульптором Салаватом Щербаковым и архитектором Игорем Воскресенским. В церемонии приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, народная артистка СССР Мира Кольцова.

Бертман назвал Зыкину «душой России», голосом поколений. Самые известные песни Зыкиной — «Течет река Волга», «Подари мне платок». Артистка гастролировала по всему СССР, давала концерты для военнослужащих в горячих точках. Она скончалась в 2009 году на 81-м году жизни.

Ранее сообщалось, что в Москве у здания министерства иностранных дел в октябре откроют памятник выдающемуся российскому дипломату Евгению Примакову.