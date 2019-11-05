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Путин примет в Кремле студенческие стройотряды

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Путин примет в Кремле студенческие стройотряды

Москва, 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин сегодня поздравит студенческие строительные отряды, которые приедут в гости в Кремль. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Много тем, много вопросов. Многие члены нашего руководства были активными участниками движения (стройотрядов. — Прим. ФАН). Даже сейчас активно обсуждается вопрос их привлечения на крупных инфраструктурных объектах», — рассказал Песков.

По его словам, также у главы государства запланировано на сегодня много разных встреч.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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