Москва, 5 ноября. Около 20% опрошенных россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки в будущем выбрали профессию разведчика. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

5 ноября в России празднуют День военного разведчика, установленный указом президента России от 31 мая 2006 года. Как уточнили специалисты, россияне высоко оценивают профессию разведчика. По мнению россиян, уважение, которым пользуются в обществе представители этой профессии, участники опроса оценили в 4,32 балла из пяти возможных, доходность и уровень зарплаты — в 4,10 балла, влиятельность — в 4,02 балла. Выяснилось, что каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками.

При этом, по мнению россиян, самый известный фильм о разведчиках — «Семнадцать мгновений весны».

Ранее сообщалось, что большинство россиян одобряют желание подростков начать работать до 18 лет. При этом родители считают, что самостоятельный заработок дает финансовую независимость, а также возможность помогать семье.

74% россиян заявили, что сами начали работать до 18 лет. 86% мужчин трудоустраивались, будучи подростками. 80% опрошенных заявили о желании, чтобы их дети пробовали подрабатывать до достижения 18 лет.

Исследование показало, что первый заработок россияне в среднем получали в 16 лет. Чаще всего это была работа в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), а также в сфере торговли (7%). Основными преимуществами раннего трудоустройства россияне назвали финансовую независимость, приобщение к труду, возможность помочь семье.

Ранее ВЦИОМ назвал число россиян, которым нравится их работа. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели исследование и установили, что большинство россиян (85%) довольны своей работой. Об этом говорится в понедельник в результатах исследования.

Согласно итогам социологического опроса, более трети опрошенных россиян — 34% — заявили, что выбрали работу, поскольку так «сложились обстоятельства». Практически аналогичное число — 30% — выбрали место работы согласно своим хобби. Параллельно 17% россиян ответили, что при трудоустройстве у них «не было выбора», еще столько же респондентов нашли работу, ориентируясь на денежную составляющую.