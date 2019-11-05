Названы гонорары российских звезд за корпоративы

Москва, 5 ноября. Многие российские звезды за выступления на корпоративах требуют несколько миллионов рублей. Цифры назвали менеджеры артистов в беседе с журналистами.

Как выяснило издание KP.Ru, востребованными в этом сезоне оказались выступления певицы Полины Гагариной. В декабре ее участие в корпоративе обойдется в 3,5 миллиона рублей. Столько же стоят выступления Димы Билана и Николая Баскова.

Гонорар Светланы Лободы за корпоратив составляет 4,9 миллиона рублей. При этом концерт артистки за границей обойдется еще дороже. Стоимость выступления Григория Лепса — семь миллионов рублей и, как отмечает издание, после 20 декабря цена увеличится.

Примадонна российской сцены Алла Пугачева рассматривает каждый заказ в индивидуальном порядке, отмечают СМИ. Стоимость ее выступления может составить до 21 миллиона рублей. При этом ни Пугачева, ни ее муж Максим Галкин в новогоднюю ночь не работают.

Выступление группировки «Ленинград» 31 декабря обойдется в 21 миллион рублей, однако в другие дни стоимость в три раза ниже.

Также сообщается, что Наргиз поет на корпоративах за 1,8 миллиона рублей, а Анна Седокова — за 700 тысяч рублей.

Иван Ургант проводит мероприятия за 3,5 миллиона рублей, но новогодняя надбавка может составить до 40% к обычной стоимости. За такую же сумму ведут корпоративы Гарик Харламов и Павел Воля.