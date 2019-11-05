Электронную карту мигранта хотят внедрить в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 ноября. Председатель петербургского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов рассказал, для чего нужна электронная карта мигранта.

По данным Капитанова, в 2018 году людям приехавшим из-за рубежа в Петербург для работы было выдано примерно 350 тысяч миграционных карточек. Из этих людей лишь 236 тысяч получили патент и были легализованы. В комитете отметили, что получить информацию о деятельности мигрантов не всегда удается.

Часть мигрантов не остаются в Петербурге — находят работу в Ленинградской области или уезжают, например, в Москву. Стоит также учесть, что в это время из других регионов страны иностранные рабочие приезжают в Северную столицу.

«Мы должны видеть, сколько на территории города трудовых мигрантов, и понимать, чем они занимаются, — приводит слова Капитанова «Петербургский дневник». — Это, к слову, нужно и для того, чтобы их права не нарушались работодателем».

С этой целью в Смольном планируют внедрить электронную карту мигранта, которая уже успешно действует в Европе. Она представляет собой пластиковый документ со встроенным чипом, в котором будет указана информация о гражданине, в частности его отпечатки пальцев и фотография. Карта мигранта позволит исключить подделку документов, в том числе при оформлении патента, заметили городские власти.

Создание единой системы учета мигрантов позволит получать информацию о работодателях, а также поможет выявлять нарушения трудового законодательства с их стороны.

«Отмечу, иной раз нарушения возникают потому, что организации, принимающие на работу мигрантов, не всегда знают установленный порядок при найме иностранных рабочих, — заметил председатель комитета. — Те же физические лица, которые летом приглашают приезжих поработать на дачном участке, должны соответствующим образом оформлять эти трудовые отношения. Но этого же никто не делает!»

В Смольном пока не называют сроки внедрения электронной карты мигранта. Однако Капитанов выразил мнение, что в ближайшее время Петербург получит прозрачную отлаженную систему контроля трудовых мигрантов.

В октябре Государственная дума приняла закон, направленный на усиление уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.