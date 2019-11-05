Угрозу ЕС от «Северный поток — 2» назвали «байкой», которую Киев повторяет как «мантру»

Слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука о негативных последствиях для ЕС от строительства «Северный поток — 2» можно назвать «байкой, которую повторяют как мантру», утверждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Глава правительства Украины призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу увеличить давление на строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Европы», — отметил Гончарук.

В свою очередь, Рейнсалу назвал вопрос противодействия газопроводу важным и подчеркнул, что необходимо скоординировать действия для достижения этой цели.

Как отмечает Игорь Юшков, Эстония вместе с Украиной не смогут ничего сделать в вопросе противодействия «Северному потоку – 2».

«Эстония вообще ни на что не влияет в плане противодействия «Северному потоку — 2». Единственные, кто мог остановить газопровод, это американцы, если бы ввели жесткие санкции против компаний, которые участвовали в его строительстве. Тогда можно было бы как-то задержать стройку. Но сейчас эти заявления являются риторикой, которую мы слышали довольно давно. Поэтому ничего от этого не произойдет», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Единственное, что Эстония может сделать, то это блокировать выделение «Северный поток — 2» из третьего энергопакета, говорит эксперт.

«Последняя часть «Северного потока — 2» попадает под юрисдикцию ЕС, когда подходит к берегу Германии. Согласно недавним поправкам, третий энергопакет теперь касается морских газопроводов. Однако «Газпром» будет добиваться исключения из норм третьего энергопакета «Северный поток — 2», — рассказал он.

Юшков обращает внимание, что аргументы Украины по угрозе энергетической безопасности Европе из-за газопровода являются «байкой, которую повторяют как мантру».

«Никто в ЕС не может объяснить, каким образом «Северный поток — 2» влияет на энергетическую безопасность Европы. Он ее укрепляет, а не подрывает. «Северный поток — 2» — это не какие-то новые контракты на поставку газа, а те же самые объемы, которые сейчас идут не через Украину. Это повышает энергобезопасность Европы, т. к. труба новая и никаких политических рисков из-за Украины нет», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, Украина активно выступает против проекта газопровода «Северный поток — 2», опасаясь потерять доходы от транзита российского газа, хотя Россия отмечала, что магистраль не предполагает прекращения транзита газа в Европу через нее. «К лагерю» Украины относится и ряд европейских стран — Польша, Латвия, и Литва.

Еще одним противником проекта выступает американская сторона, которая продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ (СПГ). США называют «Северный поток — 2» «политическим» и «угрожающим энергобезопасности Европы» проектом, не учитывая заявлений России о том, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Таким образом, газовая магистраль пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Из перечисленных пяти стран одобрения на реализацию проекта до недавнего времени не давала только Дания. Однако 30 октября датское энергетическое агентство Nord Stream 2 AG все же выдало разрешение на строительство газопровода на континентальном шельфе страны.