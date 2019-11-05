Москва, 5 ноября. Жители России стали активнее платить за вывоз мусора, но 65–70% платежей для юридических лиц остаются непогашенными, заявил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, что касается физических лиц, то улучшение налицо. Однако позитивных тенденций почти нет среди компаний и фирм. Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора в России достигли 70%.

«Со стороны населения — от 20 до 35%. Со стороны юридических лиц — 65–70%. В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает», — подчеркнул он.

Как уточнил эксперт в интервью для РБК, при этом за полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил держать под контролем тарифы на вывоз мусор для населения.

«Они должны оставаться на нынешнем уровне», — потребовал глава государства.

О поручении президента сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул, что члены Кабмина прекрасно понимают, что нагрузки на региональных операторов не должны быть сильными, ведь все, что власти вменяют в обязанность региональному оператору, обернется дополнительными тратами для населения.

Напомним, вопрос переработки мусора глава государства поднял 20 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию РФ. Президент сообщил, что в настоящее время почти 80% регионов полностью или частично перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами президент поручил Общероссийскому народному фронту.

Особое внимание, как подчеркнул Путин, должно быть уделено вопросу вывоза и утилизации мусора. По его словам, в ряде регионов страны полигоны превратились в настоящие горы хлама рядом с жилыми кварталами. Эти вопросы, как напомнил он, поднимались еще в ходе его прямой линии с гражданами РФ.