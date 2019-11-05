Вашингтон, 5 ноября. Космический аппарат «Вояджер-2» спустя более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство спустя 40 лет. По данным NASA, аппарат покинул гелиосферу — «защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем». Отмечается, что это произошло на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли далеко за орбитой Плутона еще 5 ноября 2018 года. Чтобы информация дошла до Земли понадобился год.

В октябре 2018 года ученые сообщили, что космический аппарат «Вояджер-2» приблизился к границам Солнечной системы. К подобным выводам американские ученые пришли после того, как расшифровали данные с научного инструмента CRS, установленного на станции. Так, весь август прибор фиксировал увеличение энергии космических лучей приблизительно на 5%. Похожее явление наблюдалось в 2012 году, за три месяца до того, как станция «Вояджер-1» пересекла гелиопаузу, вырвавшись в межзвездное пространство.

Команда «Вояджера-2» сообщила, что окружающая среда вокруг их станции постоянно меняется, поэтому усиление энергии нельзя считать окончательным признаком прохождения гелиопаузы, так как ее положение меняется в течение 11-летнего цикла солнечной активности. По словам российского астронома Николая Лагина, полет межпланетной станции — это уникальное событие для всех жителей Земли.

«Приближение аппарата «Вояджер-2» к границам Солнечной системы — это напоминание человечеству о том, что оно способно создавать великие изобретения, постигать неизведанное и создавать нечто изумительное. Это также напоминание, что мир вокруг нас не ограничивается лишь Землей и Луной. А вообще, это просто хороший прибор, который работает вот уже 41 год и несет послание человечества для других цивилизаций», — заявил Николай Лагин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Эксперт добавил, что в настоящее время «Вояджер-2» отошел от Земли на расстояние в 17,7 миллиарда километров и это при том, что он был отправлен в дальний космос после огромной работы, проделанной внутри Солнечной системы.

Напомним, «Вояджер-1» и «Вояджер-2» — американские космические аппараты, которые запускались NASA в 1977 году. Главное их предназначение — изучение отдаленных планет Солнечной системы. Кроме научной аппаратуры, станции несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям.