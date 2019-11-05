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На акции памяти Гандзюк Зеленскому вновь прочертили «красную линию»

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На акции памяти Гандзюк Зеленскому вновь прочертили «красную линию»

На Украине 4 ноября отметили годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По воле «патриотической» части общества она стала символом безнаказанности властей Украины в подавлении гражданских свобод в стране. Траурный день завершился акцией под офисом президента, участники которой на глазах корреспондента Федерального агентства новостей сделали целый ряд символических жестов. 

В Киеве 4 ноября на этот раз можно было с полным правом назвать «днем Екатерины Гандзюк». С самого утра ее мама Надежда дала брифинг, на котором буквально «стерла в пыль» украинские правоохранительные органы. А вечером началась акция памяти Гандзюк под офисом президента Украины. В основном на митинг пришли молодые люди в возрасте от 25 лет, многие из них состоят в различных радикальных движениях — от «Правого сектора»1 (запрещен в Российской Федерации. — Прим. ФАН) до «Национального корпуса». Радикалы почти сразу после покушения, еще прошлым летом, подняли имя Гандзюк на знамя своих претензий к власти. А после того, как Екатерина умерла от кислотных ожогов в клинике, эти претензии превратились в глухие угрозы.

На акции памяти Гандзюк Зеленскому вновь прочертили «красную линию»

Среди тех 300–350 человек, которые в итоге собрались на акции памяти, примерно четверть составляли журналисты. Некоторые из них, диктуя материалы в номер, называли Гандзюк «исполняющей обязанности управделами мэрии Херсона» и «яростной антикоррупционной активисткой». В целом было ясно, что ни они, ни подавляющее большинство пришедших скорбеть манифестантов никогда в жизни не видели живой Гандзюк (которая была всего лишь внештатной помощницей херсонского мэра по общим вопросам). И даже не слышали о ней при ее жизни. Просто сегодня погибшая активистка превратилась на Украине в «икону гражданского сопротивления» — скорее всего, помимо своей воли.

Поэтому среди участников акции можно было увидеть весьма примечательных персонажей. Например, бывшую и. о. главы Минздрава Ульяну Супрун (при которой, собственно, Гандзюк и погибла в больнице от совсем не смертельных ран). Или праворадикала Сергея Стерненко, который в 2018 году средь бела дня зарезал человека на одесской улице и за это даже не был задержан полицией. Мероприятие посетили бывший нардеп Игорь Луценко, глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин и бывший «узник Кремля и режиссер» Олег Сенцов. В общем, компания подобралась пестрая, поэтому охрану порядка обеспечивали более двух десятков работников «полиции диалога». 

На акции памяти Гандзюк Зеленскому вновь прочертили «красную линию»

Организаторы акции под офисом президента оказались людьми творческими. Под знаменитым «Домом с химерами» установили экран с надписью «Год без Кати», звучала печальная инструментальная музыка и даже один из «вечных» хитов британской группы Radiohead. Напротив входа в офис президента установили символическую «красную линию» в память Екатерины Гандзюк. Она смотрелась эффектно, но как-то терялась на фоне бесконечных палаток, которыми уставили площадку перед офисом буйные противники мира в Донбассе, малые бизнесмены и прочие недовольные всех мастей. Еще одним символическим жестом на акции стала установка инсталляции с фразой «Мовчання вбиваэ» («Молчание убивает». — Прим. ФАН).

На акции памяти Гандзюк Зеленскому вновь прочертили «красную линию»

На митинге выступил отец Гандзюк Виктор. Он отметил, что «это был тяжелый год без дочери». 

«Виновные в убийстве Кати в итоге получили странные сроки — от трех до семи лет. Такие сроки обычно дают за не самое крупное воровство. В то же время организаторы и заказчики преступления остаются на свободе: веселятся, ходят по ресторанам, прожигают жизнь… А Катя мертвая лежит!» — неожиданно сказал он и нехорошо уставился на стоявшую перед ним толпу скорбящих. Толпа поежилась.

«За этот год на Украине поменялась власть, у нас теперь новый прокурор и новый глава СБУ. Они обнадежили нас, что заказчики будут пойманы и посажены, но никаких действий мы не видим, и все заканчивается какими-то псевдобрифингами. Я, кстати, приглашал на сегодняшнюю акцию нашего президента Зеленского — чтобы он помнил Катю и помнил о том, что на активистов в нашей стране продолжают нападать. Но он не пришел», — грустно подытожил отец активистки.

На акции памяти Гандзюк Зеленскому вновь прочертили «красную линию»

Никто из присутствующих, по впечатлению ФАН, от этого факта не расстроился. Народу на площади хватало и без Зеленского. Тем не менее президент словно услышал отца Гандзюк и вскоре отреагировал на проведение акции постом в соцсетях.

«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю», — написал глава Украины.

Мероприятие продлилось до начала одиннадцатого вечера, после чего большинство активистов разошлись по домам. Впрочем, некоторым этого показалось мало, и они предложили всем желающим пройти колонной к зданию МВД Украины.

«Несмотря на то, что дело Кати Гандзюк ведет СБУ, сотрудники полиции также виновны в покрытии своих коллег в совершенном преступлении», — пояснили инициаторы похода.

В итоге к зданию МВД отправились примерно 50-60 человек из тех, кто не ушел после объявления о завершении акции.  

Справка

Активистка и общественная советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Смерть наступила через три месяца после того, как девушку облили концентрированной серной кислотой в подъезде ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но в итоге скончалась.

На акции памяти Гандзюк Зеленскому вновь прочертили «красную линию»

В деле о покушении на Гандзюк были задержаны исполнители и организаторы, но его заказчики до сих пор официально не установлены. 6 июня 2019 года суд приговорил организатора покушения, ветерана АТО Сергея Торбина, к 6,5 года тюрьмы. Исполнитель, также «атошник» Никита Грабчук, получил шесть лет. Пособники убийства, экс-каратели Владимир Васянович и Виктор Горбунов, были приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно. Соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил четыре года заключения. 

В деле об убийстве Гандзюк также фигурируют ранее судимый Алексей Левин (находится в бегах), действующий глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник нардепа от БПП Игорь Павловский. Активисты считают причастными к убийству Гандзюк экс-главу Херсонской обладминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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