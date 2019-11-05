На акции памяти Гандзюк Зеленскому вновь прочертили «красную линию»

На Украине 4 ноября отметили годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По воле «патриотической» части общества она стала символом безнаказанности властей Украины в подавлении гражданских свобод в стране. Траурный день завершился акцией под офисом президента, участники которой на глазах корреспондента Федерального агентства новостей сделали целый ряд символических жестов.

В Киеве 4 ноября на этот раз можно было с полным правом назвать «днем Екатерины Гандзюк». С самого утра ее мама Надежда дала брифинг, на котором буквально «стерла в пыль» украинские правоохранительные органы. А вечером началась акция памяти Гандзюк под офисом президента Украины. В основном на митинг пришли молодые люди в возрасте от 25 лет, многие из них состоят в различных радикальных движениях — от «Правого сектора»1 (запрещен в Российской Федерации. — Прим. ФАН) до «Национального корпуса». Радикалы почти сразу после покушения, еще прошлым летом, подняли имя Гандзюк на знамя своих претензий к власти. А после того, как Екатерина умерла от кислотных ожогов в клинике, эти претензии превратились в глухие угрозы.

Среди тех 300–350 человек, которые в итоге собрались на акции памяти, примерно четверть составляли журналисты. Некоторые из них, диктуя материалы в номер, называли Гандзюк «исполняющей обязанности управделами мэрии Херсона» и «яростной антикоррупционной активисткой». В целом было ясно, что ни они, ни подавляющее большинство пришедших скорбеть манифестантов никогда в жизни не видели живой Гандзюк (которая была всего лишь внештатной помощницей херсонского мэра по общим вопросам). И даже не слышали о ней при ее жизни. Просто сегодня погибшая активистка превратилась на Украине в «икону гражданского сопротивления» — скорее всего, помимо своей воли.

Поэтому среди участников акции можно было увидеть весьма примечательных персонажей. Например, бывшую и. о. главы Минздрава Ульяну Супрун (при которой, собственно, Гандзюк и погибла в больнице от совсем не смертельных ран). Или праворадикала Сергея Стерненко, который в 2018 году средь бела дня зарезал человека на одесской улице и за это даже не был задержан полицией. Мероприятие посетили бывший нардеп Игорь Луценко, глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин и бывший «узник Кремля и режиссер» Олег Сенцов. В общем, компания подобралась пестрая, поэтому охрану порядка обеспечивали более двух десятков работников «полиции диалога».

Организаторы акции под офисом президента оказались людьми творческими. Под знаменитым «Домом с химерами» установили экран с надписью «Год без Кати», звучала печальная инструментальная музыка и даже один из «вечных» хитов британской группы Radiohead. Напротив входа в офис президента установили символическую «красную линию» в память Екатерины Гандзюк. Она смотрелась эффектно, но как-то терялась на фоне бесконечных палаток, которыми уставили площадку перед офисом буйные противники мира в Донбассе, малые бизнесмены и прочие недовольные всех мастей. Еще одним символическим жестом на акции стала установка инсталляции с фразой «Мовчання вбиваэ» («Молчание убивает». — Прим. ФАН).

На митинге выступил отец Гандзюк Виктор. Он отметил, что «это был тяжелый год без дочери».

«Виновные в убийстве Кати в итоге получили странные сроки — от трех до семи лет. Такие сроки обычно дают за не самое крупное воровство. В то же время организаторы и заказчики преступления остаются на свободе: веселятся, ходят по ресторанам, прожигают жизнь… А Катя мертвая лежит!» — неожиданно сказал он и нехорошо уставился на стоявшую перед ним толпу скорбящих. Толпа поежилась.

«За этот год на Украине поменялась власть, у нас теперь новый прокурор и новый глава СБУ. Они обнадежили нас, что заказчики будут пойманы и посажены, но никаких действий мы не видим, и все заканчивается какими-то псевдобрифингами. Я, кстати, приглашал на сегодняшнюю акцию нашего президента Зеленского — чтобы он помнил Катю и помнил о том, что на активистов в нашей стране продолжают нападать. Но он не пришел», — грустно подытожил отец активистки.

Никто из присутствующих, по впечатлению ФАН, от этого факта не расстроился. Народу на площади хватало и без Зеленского. Тем не менее президент словно услышал отца Гандзюк и вскоре отреагировал на проведение акции постом в соцсетях.

«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю», — написал глава Украины.

Мероприятие продлилось до начала одиннадцатого вечера, после чего большинство активистов разошлись по домам. Впрочем, некоторым этого показалось мало, и они предложили всем желающим пройти колонной к зданию МВД Украины.

«Несмотря на то, что дело Кати Гандзюк ведет СБУ, сотрудники полиции также виновны в покрытии своих коллег в совершенном преступлении», — пояснили инициаторы похода.

В итоге к зданию МВД отправились примерно 50-60 человек из тех, кто не ушел после объявления о завершении акции.

Справка

Активистка и общественная советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Смерть наступила через три месяца после того, как девушку облили концентрированной серной кислотой в подъезде ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но в итоге скончалась.

В деле о покушении на Гандзюк были задержаны исполнители и организаторы, но его заказчики до сих пор официально не установлены. 6 июня 2019 года суд приговорил организатора покушения, ветерана АТО Сергея Торбина, к 6,5 года тюрьмы. Исполнитель, также «атошник» Никита Грабчук, получил шесть лет. Пособники убийства, экс-каратели Владимир Васянович и Виктор Горбунов, были приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно. Соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил четыре года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк также фигурируют ранее судимый Алексей Левин (находится в бегах), действующий глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник нардепа от БПП Игорь Павловский. Активисты считают причастными к убийству Гандзюк экс-главу Херсонской обладминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

1 Организация запрещена на территории РФ.