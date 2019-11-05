Экс-посол США в Киеве рассказала о совете хвалить Трампа в Twitter

Вашингтон, 5 ноября. Экс-посол США в Киеве Мэри Йованович заявила американским конгрессменам, что постпред США при ЕС Гордон Сондланд предлагал ей написать в Twitter-аккаунте слова поддержки или похвалы в адрес главы Белого дома Дональда Трампа, если она не хочет остаться без работы. Об этом говорится в стенограмме ее показаний, опубликованных комитетами палаты представителей США.

Как отметила американский посол, в конце прошлого года она от украинских официальных лиц узнала о том, что персональный адвокат Трампа Руди Джулиани и экс-глава ГПУ Юрий Луценко пытаются ее скомпрометировать и испортить имидж. Она обратила внимание на то, что у них «были планы, и что они планировали сделать что-то во вред ее карьере».

«Я не могла себе и представить всех этих событий, которые произошли за последние месяцы, я просто не могла их себе представить», — следует из показаний дипломата.

Йованович также указала на то, что в Вашингтоне не хотели проверить действительность каких-либо обвинений, звучавших в ее адрес, до того, как был принят вердикт об ее отзыве с поста.

Помимо этого, по словам посла, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в январе текущего года сказал ей, что с Джулиани разговаривать «опасно», а также что тот коротко беседовал с ним по телефону, но не захотел встречаться с Джулиани лично.

Экс-советник дипломатического ведомства США Майкл Маккинли, ушедший в отставку в прошлом месяце, чьи показания также были опубликованы демократами, заявлял во время слушаний, что три раза просил госсекретаря США Майка Помпео высказаться в поддержку Йованович, но четкого ответа так и не получил.

Ранее демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа.

Как сообщал ранее RT, президент США Трамп призвал раскрыть личность информатора, который направил анонимную жалобу на содержание его беседы с украинским главой Владимиром Зеленским.