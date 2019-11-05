Москва, 5 ноября. Падение потребительского спроса в следующем году, которое Минэкономразвития ранее увязывало со снижением объемов потребительского кредитования, скорее всего, не случится, а его дальнейшее ускорение можно ожидать значительно ранее 2024 года. Об этом сообщили эксперты.

Эксперты спрогнозировали в России кредитный бум. По мнению специалистов, все заявленные прежде прогнозы правительства в этой сфере спутали последние действия Центробанка, снизившего ставку рефинансирования с 7% до 6,5%.

Как пишет «Парламентская газета», востребованность электронных бытовых устройств и прочих товаров, под которые россияне обычно занимают деньги в банках, может увеличиться значительно раньше. По мнению экспертов, это произойдет более внушительных масштабах, при этом вовсе миновав отрицательную фазу.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 51% россиян имеют непогашенные кредиты. Результаты опроса опубликованы на сайте ведомства.

Согласно данным опроса, больше всего кредиты берут люди в возрасте от 25 до 34 лет — 74%. Среди людей от 35 до 44 лет кредиты имеют 63%. Реже кредиты берут люди от 18 до 24 лет — 37% и старше 60 лет — 31%. Среди жителей сел кредиты имеют 56% опрошенных, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 40%.

Кроме того, ВЦИОМ сообщил, что 84% опрошенных заявили, что не собираются брать кредит в ближайшие полгода. Среди россиян старше 60 лет эта доля составляет 86%. Также 79% жителей городов с населением 500 до 950 тысяч человек и 79% жителей Москвы и Петербурга в ближайшее время не планируют брать кредит.

Ранее Центробанк РФ выразил обеспокоенность ростом необеспеченного потребкредитования россиян. Рост необеспеченного потребительского кредитования в 2018 году составил свыше 22%. Защитить россиян от чрезмерной закредитованности помогут вводимые регулятором с 1 октября текущего года обязательные правила расчета финансово-кредитными учреждениями и микрофинансовыми организациями предельной долговой нагрузки физических лиц.