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Примерно 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области

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Примерно 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области

Саратов, 5 ноября. Примерно 10 тысяч кроликов сгорели при пожаре на ферме, расположенной в Саратовской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.

«Около 10 тысяч кроликов, к сожалению, погибли», — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

По имеющимся данным, никто из работников фермы не пострадал.

Напомним, ранее представитель экстренных служб региона рассказал, что во вторник ночью в поселке Голубьевка Саратовской области загорелась кроличья ферма. В 02.09 (по московскому времени) спасатели нейтрализовали возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Согласно информации ГУМЧС по региону, в 05.25 пожар был полностью ликвидирован.

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Источник: РИА Новости
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