СМИ сообщили об утечке данных клиентов «Альфа-банка»

Москва, 5 ноября. СМИ сообщили, что в Сети появилась информация о продаже данных клиентов «Альфа-банка» и «АльфаСтрахования».

Предложение появилось в Интернете. По словам продавца, у него есть данные примерно 3,5 тысяч клиентов банка, похищенные не позднее 22 октября, и порядка трех тысяч клиентов «АльфаСтрахования», которые оформляли полис 8 мая текущего года. Как заявили некоторые СМИ, в продаваемых документах есть паспортные данные, адрес регистрации клиентов, их номера телефонов, информация о страховке. При этом в договорах нет номеров карт и CVV-кодов, поэтому злоумышленники не смогут получить доступ к деньгам.

По словам представителя «Альфа-банка», сложившаяся ситуация «не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка». Об этом пишет «Ридус».

В «АльфаСтраховании» заявили, что будет проведена проверка. Кроме того, будут введены дополнительные меры безопасности.

Напомним, в октябре в Сбербанке сообщили о похищении учетных записей по кредитным картам почти 200 человек, отметив, что в результате случившегося никто из клиентов не лишился своих средств. В МВД РФ проинформировали, что подозреваемый в хищении персональных данных задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о «незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября сообщил, что Сбербанк напряженно работает над предотвращением утечек данных клиентов.