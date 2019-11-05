Политолог заявил, что «Источник мира» защитил Турцию от курдских боевиков в Сирии

Анкара, 5 ноября. Турция с помощью операции «Источник мира» в Сирии против курдских боевиков защитила свою территорию, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Шаповалов прокомментировал операцию Турции против курдов-террористов в Сирии. Он отметил, что этот шаг был необходим для защиты границ страны от террористов: курды сотрудничают с запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» и запрещенным в России «Исламским государством»1. Он отметил, что есть подтверждения этого взаимодействия.

«Действия Турции в отношении курдских боевиков обусловлены стремлением защитить свои рубежи, свои пределы, — приводит слова политолога «Слово и дело», — и не допустить создание на территориях, подконтрольных «Курдским отрядам самообороны», баз для нападений на турецкую территорию».

Эксперт подчеркнул, что деятельность «Рабочей партии Курдистана» и их пособников является большой проблемой для Анкары. По мнению Шаповалова, Турции в определенной степени удается удерживать контроль над ситуацией. Он пояснил, что этот вопрос касается суверенитета Турции над ее территорией.

«В настоящий момент Турция все же контролирует ситуацию, в том числе и в районах компактного проживания курдов, — отметил политолог. — Тем не менее проблема является более чем серьезной, и поэтому те действия, которые сейчас осуществляет Турция, связаны именно с этим».

Напомним, с 9 по 22 октября Турция проводила военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских бандформирований. Целью турецкой операции являлось создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой был подписан меморандум, прекращающий спецоперацию Анкары, а также устанавливающий зону совместного патрулирования вдоль сирийско-турецкой границы протяженностью в 10 километров. Патрулирование осуществляют российская военная полиция, а также войска Сирии и Турции.

Ранее востоковед выразил мнение, что причиной операции «Источник мира» Турции в Сирии стала поддержка курдских террористов со стороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.