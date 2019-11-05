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Британские ученые рассказали, как организм может предупредить о раке кишечника

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Британские ученые рассказали, как организм может предупредить о раке кишечника

Бристоль, 5 ноября. Научные сотрудники из Бристольского университета провели исследование и установили, что у людей с микроорганизмами в кишечнике бактериальной группы Bacteroidales риск развития рака кишечника до 15% выше по сравнению с теми, у кого в организме соответствующих бактерий нет. Об этом сообщает портал Medicalxpress.

Работа британских экспертов базируется на данных о более 120 тыс. человек. По мнению специалистов, именно состав кишечного микробиома может спровоцировать развитие онкологии.

Как отметила доктор Кейтлин Уэйд, цель ученых заключается в том, чтобы установить, может ли изменение числа бактерий в кишечнике повлиять на возникновение опухоли.

«Огромное количество исследований на мышах и людях показали связь между микробиомом кишечника и раком кишечника, но очень немногие из них предоставили достаточные доказательства причинности», — отметила исследователь.

Уточняется, что микробиом кишечника человека определяется генетикой и остается в некоторой степени стабильным в течение всей жизни. На его изменение могут повлиять возникшие заболевания, сильные лекарственные препараты и изменение диеты.

Ранее российские эксперты назвали причины развития рака кишечника.

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Источник: Medicalxpress
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