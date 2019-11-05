Женщина и двое детей стали жертвами пожара в Башкирии

Уфа, 5 ноября. Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Башкирии. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по региону.

Отмечается, что пострадали трое мужчин. Инцидент произошел в ночь на вторник в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики. В населенном пункте загорелся одноэтажный дом площадью 54 квадратных метров. Пожарные после тушения огня нашли в строении трупы женщины 1990 года рождения и двух детей 2011 и 2017 годов рождения.

Кроме того, пострадали трое взрослых мужчин 1978, 1984 и 1998 годов рождения. Их госпитализировали. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты выясняют причины возгорания.

Ранее трое детей погибли и одна женщина получила травмы из-за пожара в частном доме в населенном пункте Целинное Новосибирской области. Сообщение о возгорании поступило в 01.05 (21.05 по московскому времени) 11 июля, на полную нейтрализацию пожара понадобилось примерно три часа. Тушение огня усложнила удаленность источника воды. Суммарная площадь пожара составила 90 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали восемь человек и три единицы техники.

Пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение. Для оказания психологической помощи задействованы специалисты. Причина пожара — нарушение правил использования электрического оборудования и последующее замыкание электропроводки.

Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило дело по факту произошедшего. Напомним, в начале недели пожар произошел в общежитии на юго-востоке Москвы, жильцов своевременно эвакуировали.