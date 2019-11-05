МИД Украины призвал мир надавить на РФ из-за задержанных в Керченском проливе кораблей

Киев, 5 ноября. Мировое сообщество должно надавить на Россию из-за инцидента в Керченском проливе. Соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Ранее появилась информация о том, что МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли. Как заметил член Совета Федерации Сергей Цеков, эти суда — вещественные доказательства, и Россия может их вернуть Украине «по доброй воле».

«Корабли ВМС Украины проходили в качестве вещественных доказательств в уголовном деле о грубом нарушении границы РФ в Керченском проливе. Потом, как мы знаем, по взаимной договоренности состоялся российско-украинский обмен задержанными и осужденными, 24 украинских моряка, участвовавших в керченской провокации, вернулись домой, дело до суда не дошло», — сказал в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей Цеков.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала в соцсети Facebook пост с призывом к мировому сообществу надавить на Москву из-за задержанных кораблей.

«Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права. Пока корабли не будут, безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено», — написала Зеркаль.

Она заявила, что Киев семь раз обращался к Москве с просьбой вернуть корабли, однако ответа так и не получил. Последняя нота была направлена в российское внешнеполитическое ведомство 4 октября 2019 года.

Напомним, в конце ноября минувшего года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу в Керченском проливе, проигнорировав законных требования пограничников РФ о немедленной остановке экипажей.

Три бронекатера были задержаны, а моряков арестовали по решению судов Крыма. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал инцидент в Керченском проливе, назвав его однозначной провокацией Киева. Об этом свидетельствуют документы, которые были обнаружены на кораблях. Как заметил Лавров, главная цель Киева — спровоцировать международный скандал и решить внутренние проблемы страны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 7 сентября текущего года украинских моряков обменяли на удерживаемых на Украине россиян в рамках двустороннего обменного процесса.