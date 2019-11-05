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Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков убийства активистки Гандзюк

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Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков убийства активистки Гандзюк

Киев, 5 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом глава страны написал на своей странице в Facebook.

Зеленский в соцсети напомнил, что прошел год со дня трагедии.

«Год без Екатерины Гандзюк, — приводит его слова «Царьград». — Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю».

Гандзюк активно боролась с незаконной вырубкой лесов. В июле 2018 года ей в лицо плеснули кислотой. Поражены оказались 35% тела. Женщину поместили в больницу, где через три месяца, 4 ноября, она скончалась, пишет «Аргументы и факты».

Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков убийства активистки Гандзюк

По делу об убийстве проходили пять фигурантов, в частности украинская Генпрокуратура предъявила обвинение главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Тот в свою очередь заявил, что к нападению на Гандзюк причастен генерал СБУ Даниил Доценко. В Службе безопасности Украины это обвинение отвергли.

Покровский районный суд Днепропетровской области назначил пятерым фигурантам дела от трех до шести с половиной лет лишения свободы. На прошлой неделе начальник главного следственного отдела СБУ объявил, что в ближайшее время будут обнародованы все результаты расследования гибели советницы мэра Херсона.

Накануне мать погибшей Надежда Гандзюк встретилась со СМИ и публично объявила, что решила бороться за то, чтобы заказчики убийства ее дочери были наказаны.

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Источник: Страница Владимира Зеленского в Facebook
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