Москва, 5 ноября. Эксперты выяснили, какие профессии россияне считают наиболее интересными. Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

Россияне перечислили самые интересные профессии. Самой интересной участники опроса назвали профессию дизайнера — так считают 31,8% респондентов. На втором месте работа журналиста (28,9%). Как пишет издание RT, кроме того, самой интересной опрошенные назвали профессии артиста (23,8%), врача (22,1%), ученого (20,4%) и пилота (20,3%).

Также интересными считают работу официанта (1,5%), курьера (2,6%), продавца (5,2%), полицейского (8,8%) и финансиста (9,9%). 72% опрошенных заявили, что считают свою работу интересной.

Ранее были названы профессии, которые могут исчезнуть в России. Ректор Многоуровневого центра профессионального образования Борис Берлянд назвал профессии, которые могут исчезнуть в будущем из-за невостребованности.

Ранее стало известно, что около 15 миллионов россиян рискуют остаться безработными из-за падения спроса на их профессии. Берлянд подтвердил, что некоторые профессии действительно находятся в зоне риска. К таким примерам он отнес переводчиков и синхронистов.

«Сейчас все больше людей самостоятельно изучают языки и свободно на них разговаривают, особенно молодые люди, — приводили его слова СМИ. — Причем профессия осталась, но сейчас мы наблюдаем переизбыток специалистов по этому профилю».

В это же список эксперт внес экономистов и юристов. Он пояснил, что обучение по этим специальностям предлагает практически каждый вуз в России, даже технический. Из-за высокой конкуренции на рынке и слишком общих знаний выпускников люди рискуют остаться без работы.

Берлянд также отметил, что работу, связанную с тяжелым трудом, все чаще поручают робототехнике. Становится невостребованной и профессия диспетчера из-за появления роботизированного автоответчика.

При этом научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова заметила, что исчезновение профессий не будет внезапным явлением — это постепенный процесс.