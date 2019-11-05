Эксперты дали советы, как компенсировать недостаток солнечного света

Москва, 5 ноября. Дефицит солнечного света отрицательно влияет как на психологическое, так и на физическое здоровье человека, поэтому необходимо наладить режим сна, включить в рацион жирную морскую рыбу, а также заниматься физическими упражнениями.

Как отметил психолог Илья Шабшин, недостаток солнечного света абсолютно точно негативно влияет на человека.

«У большинства людей есть и какие-то слабые места в работе организма, и какие-то сложности в тех или иных сферах жизни, поэтому недостаток солнца является фактором, способствующим ухудшению настроения в сторону грусти, печали, пессимизма, апатии», — подчеркнул эксперт.

Специалист обратил внимание на то, что дефицит света воспринимается человеком крайне отрицательно, а солнечный свет является признаком чего-то хорошего и радостного, сообщает РИА Новости.

Шабшин посоветовал компенсировать недостаток света яркой одеждой, а также приобрести яркие и светлые предметы интерьера домой. Кроме того, не нужно уходить в затворничество, надо как можно больше общаться с позитивными людьми.

Также специалисты рекомендуют наладить режим сна, чтобы не ложиться спать позднее 23.00. Помимо этого, не стоит забывать о приеме витамина D.