Москва, 5 ноября. «Аэрофлот» просит отменить требование об установке видеокамер в самолетах. Во вторник подкомиссия по оценке фактического воздействия правительственной комиссии по административной реформе рассмотрит требование к российским авиакомпаниям оснащать самолеты видеокамерами и оборудованием для записи и передачи видеокартинки в режиме реального времени.

Как пишет издание «Ведомости», подкомиссию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики должны с 2020 года оснастить видеокамерами и передающим оборудованием поступающие к ним новые самолеты, с 2022 года — поступающие самолеты, бывшие ранее в эксплуатации, а с 2025 года — все свои самолеты.

По мнению представителей отрасли, мера обойдется российским авиакомпаниям в сотни миллионов долларов. «Аэрофлот» попросил отложить принятие требования оснащать самолеты видеокамерами.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» будет добиваться максимально жесткого наказания для актрисы Лидии Вележевой, устроившей дебош на борту самолета Москва — Тель-Авив, заявили официальные представители авиаперевозчика.

По их словам, Вележева начала дебоширить во время руления самолета на взлет. При этом внешне она демонстрировала явные признаки алкогольного опьянения.

«Пассажирка стала нарушать правила поведения на борту и общественный порядок, отказывалась пристегиваться, нецензурно выражалась, оскорбляла членов экипажа и пассажиров», — уточнили сотрудники «Аэрофлота».

Кроме того, она отказывалась подчиняться законным требованиям бортпроводников и не реагировала на устные и письменные предупреждения экипажа и командира воздушного судна. В итоге был составлен рапорт о нарушении. В связи с этим командир принял решение об отказе в дальнейшей перевозке.