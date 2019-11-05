Двух человек задержали в Кузбассе после убийства бывшего мэра Киселевска

Кемерово, 5 ноября. Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-руководителя Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Отмечается, что благодаря оперативной работе следователей и криминалистов были идентифицированы и задержаны еще двое подозреваемых, которыми оказались 49-летний и 35-летний жители Белово.

Согласно версии следствия, один из злоумышленников исполнял роль водителя: он доставил соучастников к месту жительства жертвы. В региональном ведомстве уточнили, что один подозреваемый уже арестован, по второму задержанному вопрос об избрании меры пресечения будет вынесен 5 ноября. Главной версией преступления остается разбойное нападение.

Напомним, в конце прошлого месяца на территории приусадебного участка частного жилого дома было найдено тело 59-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, который позже был опознан как ранее судимый 45-летний житель города Белово. Во время осмотра места преступления были найдены предметы, говорящие о скрупулезной подготовке подозреваемых к разбойному нападению. На некоторых предметах, отмечали в СК, были зафиксированы биологические следы, позволившие получить улики и доказательства причастности к преступлению троих лиц, один из которых был убит.

Во время расследования преступления будет проверена причастность подозреваемых к другим подобным преступлениям, совершенным в Кемеровской области, добавили в ведомстве.