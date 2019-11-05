Москва, 5 ноября. Главной причиной проведения Россией учений в Средиземном море стало «освоение театров военных действий», заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, военный эксперт Сергей Хатылев.

По его словам, ВМФ России имеет пункт базирования в сирийском городе Тартус, и служащие в Сирии российские моряки должны ознакомиться с данным регионом. Учения РФ у берегов Сирии являются «освоением театров военных действий», заявил Хатылев.

Как пишет «ПолитЭксперт», российские части осуществляют боевую подготовку и проводят различные военные мероприятия. Он напомнил, что военные РФ находятся в Сирии законно по просьбе сирийского правительства.

«Россия в рамках закона и полномочий выполняет штатные действия, проводит организацию боевой подготовки, например, тактические учения, стрельбу и другие подобные тренировки, соответствующие нашей доктрине», — сказал он.

Кроме того, он уточнил, что РФ оказывает также политическую и юридическую поддержку, помогая Сирийской Арабской Республике при ведении переговорных процессов.

«Здесь идет целенаправленная, объективная, всесторонняя помощь в организации процессов примирения, помощь в восстановлении и организации нарушенного хозяйства и обороноспособности страны. Россия осуществляет целый комплекс мероприятий», — указал он.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция вела военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских радикалов. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны.

США, увидев, насколько экономически сильной становится Сирия, ввели против нее санкции, которые впоследствии не постеснялись нарушить — стали воровать важный ресурс. Причем делать это руками курдских боевиков.

Из-за американских санкций Сирия не может торговать собственной нефтью, которая тем не менее появилась на мировом рынке благодаря незаконной схеме США. Однако доходы от ее продажи получает Вашингтон — ежемесячно свыше 30 миллионов долларов.

Российский сенатор Франц Клинцевич призвал западные страны отреагировать на ситуацию с грабежом США сирийской нефти.