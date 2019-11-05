Эксперт оценил украинские запасы газа и готовность Киева к отказу от транзита из РФ

Украина сможет снабжать своих потребителей газом из ПХГ (подземных хранилищ газа) непродолжительное время, и это обернется технологическими проблемами для страны, уверен заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что Киев имеет план действий на случай прекращения транзита газа из России. По его словам, в ПХГ страны закачано рекордное количество газа, которого хватит на все время отопительного сезона.

«Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории. Почему готовы, потому что сейчас у нас в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон», — подчеркнул он.

Кроме того, чиновник добавил, что власти Украины не исключают приоритетности подписания нового договора о транзите газа.

По словам Алексея Гривача, такая риторика украинской стороны по вопросу транзита газа крайне порочна, она создает дополнительные риски.

«Украина является поставщиком услуг по транзиту. Когда украинские власти заявляют о готовности к остановке транзита, это можно трактовать как то, что они собираются этот транзит остановить», — заявил Гривач в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, эксперт заметил, что заявление Оржеля могло быть выдернуто из контекста его выступления на телевизионной передаче.

«Его, возможно, спросили: если теоретически представить прекращение транзита газа через территорию Украины, то что будет с потребителями? Он тогда ответил, что в стране закачан в больших объемах газ в хранилища. Однако эти объемы не рекордные и для современной ситуации на Украине очень невелики. Кроме того, какое-то непродолжительное время они смогут снабжать газом своих потребителей. Но это будет огромная проблема с технологической точки зрения, так как украинская ГТС настроена на транспортировку газа. Для того, чтобы снабжать газом страну в реверсном варианте, нужны существенные инвестиции в перестройку инфраструктуры, которых не было», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал развал ГТС Украины без транзита российского газа. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что транзитировать ресурс через Украину, безусловно, нужно. И в первую очередь это необходимо для самой Украины.

Напомним, что 1 января 2020 года в 10.00 по московскому времени прекращается действие подписанного еще в 2009 году российско-украинского договора по газовому транзиту. Нового договора из-за разногласий между Киевом и Москвой пока нет. Украинская сторона пытается принудить РФ к пролонгации контракта и требует гарантировать перекачку определенного объема газа. Российская же сторона настаивает на том, что сотрудничество с Украиной невозможно, пока она продолжает заваливать «Газпром» судебными исками.

Отметим, что Украина отказалась от покупок российского газа напрямую у Москвы. Вместо этого она покупает реэкспорт российского же газа, но уже через перекупщиков в Европе. «Нафтогаз» уже заявил о возможном срыве отопительного сезона.