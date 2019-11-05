ВСУ два раза за сутки обстреляли населенные пункты ЛНР

Луганск, 5 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за минувшие 24 часа нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили журналистам во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что украинские силовики обстреляли районы населенных пунктов Калиново и Донецкий. Уточняется, что огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о начале так называемой антитеррористической операции против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона систематически нарушает Минские соглашения.

Так, 4 ноября украинские силовики в очередной раз сорвали разведение сил и войск в районе села Петровское в Донбассе, проигнорировав запуск сигнальной ракеты со стороны ДНР.