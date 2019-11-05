Москва, 5 ноября. Следствие отказалось привлекать телеведущего Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Ранее адвокаты обвиняемого Хидирнеби Казуева внесли певца и артистку в список свидетелей, которых хотели вызвать в суд. При этом следствие отказало им в ходатайстве. Как пишет «Коммерсант», защита также хотела привлечь к делу в качестве свидетеля и самого Киркорова, но это адвокатам тоже не удалось. Галкина и Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова в Махачкале.

Напомним, четырех боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) обвиняют в подготовке теракта на концерте известного российского певца Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Исрафил Гададов.

Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех уроженцев Дагестана, обвиняемых в участии в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По словам адвоката, фигурантам дела было сообщено об окончании следственных действий и предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По данным уголовного дела, следствие считает, что Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Иброгимов и Шамиль Магомедов весной 2017 года решили вступить в «Исламское государство». Все они, кроме Магомедова, планировали устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале в июле. Задуманное осуществить им помешали сотрудники полиции, которые охраняли территорию зала.

Мужчин задержали осенью того же года, с тех пор они находятся под арестом. По данным «Интерфакса», обвиняемые отрицают причастность к вменяемым им преступлениям.

«По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Казуев настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв», — сказал адвокат Казуева.

Напомним, в феврале сотрудники Национального антитеррористического комитета ликвидировали в Дагестане планировавшего совершить теракт мужчину. При обыске была найдена лаборатория по изготовлению СВУ с емкостями и взрывчатыми веществами, общая масса которых составляла около 30 килограммов.

1 Организация запрещена на территории РФ.