Вашингтон, 5 ноября. Житель штата Пенсильвания пытался «заявить» в Федеральное бюро расследований, что Россия якобы тайно управляет на расстоянии людьми с помощью вживляемых в уши микрочипов.

Американец предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах жителей США. Имя водителя не называется. Отмечается, что он оставил свою машину у офиса ФБР в южной части города и ушел. Как передает WXPI, на машине белой краской было написано, что Россия «вставляет людям в уши» микроустройства. Американец считает, что российская сторона по радио передает тайные закодированные сигналы, которые гипнотически воздействуют на подсознание.

При этом в Федеральном бюро расследований автомобиль сочли подозрительными и вызвали взрывотехников. Позже хозяин машины явился в офис ФБР. Эксперты выяснили, что он страдает психическим расстройством.

Ранее президент США Дональд Трамп пытался найти информацию, свидетельствующую о том, что Украина была причастна к попыткам вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на выводы служб разведки и Минюста США относительно того, что ответственность за возможное вмешательство в выборы в США в 2016 году несет Россия, американский лидер склонялся к тому, что искать доказательства вмешательства нужно было на Украине.

По данным издания, президент США считал, что вмешательство в выборы украинской стороны было связано с «враждебными в отношении него силами» и верил в «сомнительную» конспирологическую теорию, по которой на Украине «могла быть найдена пропавшая электронная переписка Хиллари Клинтон».

Издание отмечает, что выводы об этом были сделаны на основе информации, полученной журналистами из документов и от ряда источников в США и на Украине.

Согласно публикации, Трамп специально направил на Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани, который должен был, в том числе, получить эти данные.

Американский лидер и его адвокат вместе проводили в отношении Украины «теневую внешнюю политику», которая расходилась с официальным курсом США, считают в издании.