Обстановка на севере Сирии стабилизируется благодаря военным патрулям РФ

Кобани, 5 ноября. Сельское хозяйство в районе сирийского города Кобани, где ведут патрулирование российские военные полицейские с сирийскими коллегами, шаг за шагом возрождается. Об этом рассказал журналистам во вторник офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Александр Секретарев.

Он обратил внимание на то, что мирная жизнь сирийцев налаживается, люди возвращаются в свои дома.

Благодаря тому, что российские военные полицейские 24 часа в сутки проделывают маршрут протяженностью 160 километров вокруг города, жители окрестных населенных пунктов смогли вернуться в свои дома и заняться сельскохозяйственными работами, передает ТАСС.

Вооруженный конфликт в Сирии длится в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день сирийские власти занимаются политическим урегулированием, восстановлением экономики страны и возвращением беженцев.

Напомним, на сочинских переговорах 22 октября президент Турции и Российской Федерации Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум о взаимопонимании, включающий 10 пунктов. В одном из них говорится, что турецкие военнослужащие совместно с российской военной полицией будут патрулировать северо-восточные территории Сирии, а также координировать отвод курдских террористов из зоны безопасности.

Позднее Эрдоган сообщил, что Анкара возобновит антитеррористическую военную операцию, если курды-боевики нарушат свои обязательства. По результатам встречи лидеров двух держав руководитель МИД России Сергей Лавров заявил о прекращении военной операции Анкары в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.