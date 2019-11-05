NI рассказал, как Россия побеждает США в «новой космической гонке»

Вашингтон, 5 ноября. Россия побеждает США в «новой космической гонке», несмотря на введенные за последние годы в отношении Москвы ограничительные меры. Об этом пишет National Interest.

США не удалось избавиться от зависимости от ракетных двигателей российского производства РД-180. В издании отмечают, что космос представляет для экономики, военных и разведки Соединенных Штатов особую важность. Но большинство жителей страны не подозревают, что ВВС США запускают в космос важные для национальной безопасности объекты оснащенными российскими двигателями ракетами.

Прекратить пользоваться РД-180 ВВС США будут обязаны к 31 декабря 2022 года. Ограничение наложено Конгрессом на законодательном уровне, чтобы избавиться от «опасной зависимости от неприятеля».

В издании рассказали, что в настоящее время идет отбор двух поставщиков ракет-носителей американской сборки. Но США могут продолжить использовать российские двигатели до 2024 года и даже дольше. Для этого в закон могут внести понятие «альтернативный носитель». Если к 2022 году американский двигатель не будет готов, единственной альтернативой останутся РД-180 российского производства.

Автор материала подчеркивает, что США не следует допускать отсрочки, так как промедление в этом вопросе якобы усиливает позиции России и подрывает национальную безопасность.

Напомним, ранее Роскосмос и Центр Хруничева расторгли контракт на производство первой ракеты-носителя «Ангара-1.2» в рамках государственного заказа. Специалисты корпорации предполагали, что она выведет на орбиту три спутника «Гонец-М», но Роскосмос выступил инициатором расторжения договора.