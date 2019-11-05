Нью-Йорк, 5 ноября. Сотрудники американской корпорации Google в открытом письме обратились с призывом к ее руководству противодействовать изменению климата на планете и не поддерживать деловых связей с нефтегазовыми компаниями. Документ появился на сайте публичных объявлений Medium.

Его подписали 1,1 тысячи человек, работающие в компании. Сотрудники надеются, что руководство представит подробный план, в котором разъяснит, что намерена сделать для противодействия глобальному потеплению. Авторы письма считают, что компания Google не должна заключать контракты, которые бы позволяли другим фирмам добывать ископаемое топливо или ускоряли бы этот процесс. Работники Google призвали руководство компании не сотрудничать с нефтегазовым сектором.

Ранее Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в попытке вмешаться в выборы в РФ. С таким заявлением выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Еще в 2018 году Роскомнадзор обсуждал с Google и Facebook особенности российского избирательного законодательства, которые запрещают вести политическую агитацию в дни тишины. Тем не менее, 8 сентября оба этих ресурса опубликовали политическую рекламу и, следовательно, предприняли осознанную попытку вмешаться в российские выборы, заявил Жаров.

Факт публикации политической рекламы 8 сентября на сайтах Google и Facebook в единый день голосования был выявлен Роскомнадзором, который расценивает ее, как неприкрытое вмешательство во внутренние дела ЕС.

Информация о данном инциденте уже направлена в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, пишет RT. Жаров отметил, что поисковая выдача на запросы типа «выборы 2019» или «за кого голосовать» 8 сентября этого года была абсолютно разной у Google и, например, «Яндекса».

«Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов которые прошли 8 сентября», — подчеркнул он.

Он напомнил, что Роскомнадзор обсуждал необходимость соблюдения российского законодательства с Google и Facebook еще в 2018 году. Особое внимание уделялось недопустимости политической агитации в день тишины.