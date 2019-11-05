Военный эксперт не исключил, что США взорвут нефтяные скважины при выводе сил из Сирии

Москва, 5 ноября. Преемник Дональда Трампа на посту американского президента, кто бы им не оказался, не избавит страну от грабительской модели поведения в Сирии и от кражи нефти этой республики. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее претендент на президентское кресло США Тулси Габбард обвинила 45-го хозяина Белого дома Трампа в желании украсть у Сирии нефть. Как указал Баранец, Трампу в преддверии выборов де-факто объявили войну. Впрочем, если Трампу удастся задержаться на посту президента, внешняя политика американцев по-прежнему останется грабительской, уверен военный эксперт.

Он напомнил, что Вашингтон несколько лет назад без согласования с официальным Дамаском вторгся на территорию САР и приступил к боевым действиям, прикрываясь голословными заявлениями о борьбе с терроризмом. В реальности американцы хотели всеми способами свергнуть лидера Сирии Башара Асада. План, как указал военный обозреватель «КП», потерпел крах, но в итоге перед американцами открылся путь к нефти.

По мнению специалиста, нелегальная кража нефтяных ресурсов у сирийского народа закончится лишь тогда, когда армия САР сможет дать Вашингтону реальный отпор.

«Я не исключаю, что, уходя оттуда, американцы взорвут все нефтяные скважины. Для того, чтобы навредить сирийцам», — передает Nation News слова эксперта.

Напомним, курдские формирования два года назад оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время сирийские власти потратили колоссальные средства. При помощи курдских боевиков американцы начали воровать нефть у сирийцев и нелегально вывозить ее, продавая другим государствам. При этом действуя в обход собственных же рестрикций. Каждый месяц Вашингтон получает доход в размере более 30 миллионов долларов.

Подтверждение тому представило министерство обороны РФ. Военное ведомство опубликовало фотоснимки с космоса, на которых видно, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими террористами земли в САР.