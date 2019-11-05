Украина объявила о готовности прекратить транзит газа из России. События дня. ФАН-ТВ

Путин уволил генералов МВД, МЧС и СК РФ На высоких постах МВД, МЧС и Следственного комитета наметились кадровые перестановки. Указом российского президента Владимира Путина со своих должностей уволены 11 генералов этих ведомств. Причины такого решения не названы, однако известно, что более половины отстраненных чиновников работали в министерствах по делам ЧС и стихийных бедствий в различных регионах. Кроме того, Путин освободил от должности скандально известного генерал-майора управления МВД по охране общественного порядка Александра Мельникова. Он сейчас, напомним, находится в СИЗО по делу о крупном мошенничестве на сумму в 100 млн рублей.

Украина готова прекратить транзит газа Украина готова прекратить транзит газа из России. С таким заявлением в эфире ICTV выступил министр энергетики Незалежной Алексей Оржель. По его словам, в стране достаточно голубого топлива, чтобы пережить отопительный сезон. От переговоров по продлению транзита Киев не отказывается, однако нового договора из-за разногласий с Москвой по-прежнему нет. Напомним, что контракт между Россией и Украиной истекает уже 1 января 2020-го. К этому же году наша страна планирует запустить несколько крупных проектов: газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», их маршрут проложен как раз в обход Незалежной. Российские власти не раз отмечали, что транзит в первую очередь нужен самому Киеву, ведь в ином случае украинская ГТС попросту развалится.сщс

Трамп предрек оружейную сделку с РФ и Китаем А вот США, Россия и Китай могут заключить новую сделку по контролю за вооружениями. Об этом журналистам рассказал американский лидер Дональд Трамп. Он не исключил, что к соглашению примкнут и другие страны, но основные переговоры идут между тремя. Сейчас это особенно актуально не только из-за того, что Штаты покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по сути развалив его, но и в связи с тем, что к 2021 году истекает так называемый СНВ-3 (соглашение между Вашингтоном и Москвой о сокращении стратегических наступательных вооружений). Возвращаться к переговорам о его продлении американская сторона пока не торопится. Кстати, слова Трампа о трехсторонней сделке звучат уже не впервые, но, как ранее, так и сейчас — без какой-либо конкретики.