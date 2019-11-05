Минфин отметил рекордный рост доходов бюджета от повышения НДС

Москва, 5 ноября. Повышение ставки НДС принесет в бюджет свыше двух триллионов рублей и приведет к рекордному росту доходов казны. Соответствующие проектировки Минфина содержатся в проекте федерального бюджета на три года.

В министерстве полагают, что в 2020 году в казну поступит 639 миллиардов рублей, через год — 689 миллиардов рублей и 737 миллиардов рублей в 2022 году. Ежегодный рост дополнительных поступлений превысит 7% в 2021 и 2022 годах, тогда как инфляция составляет около 4% в год.

В Минфине отметили, что повышение НДС привело к рекордному росту доходов в текущем году, но в полной мере эффект стал заметен лишь со второго квартала.

Ранее стало известно, что президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев предсказал скорый рост ВВП России.

По словам экономиста, рост в 2020 году при отсутствии неожиданных потрясений может составить 2,5%. Оптимистичный прогноз по росту российской экономики — 3% и более, пишет Forbes.

Улучшение произойдет в связи с исчезновением временного отрицательного фактора, связанного с увеличением НДС в начале года, и с первым проявлением повышения пенсионного возраста в стране. Кроме того, Банк России продолжит понижение ставок, что повысит доступность кредитов для инвесторов.

Дмитриев считает, что экономика России все больше отделяется от мировой в последние годы из-за кризиса 2014-2015 годов и введенных против РФ санкций. Следующий экономический кризис придет из Соединенных Штатов, уверен эксперт. Но России новые экономические потрясения не так страшны, поскольку до кризиса у Минфина РФ есть возможность обеспечить рост экономики страны.