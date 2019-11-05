Эксперты назвали российские города с самой дорогой и дешевой арендой жилья

Москва, 5 ноября. Специалисты проанализировали рынок недвижимости и представили рейтинг российских городов с самой дорогой и самой дешевой арендой жилья. Результаты исследования оказались в распоряжении «Российской газеты».

Так, в топ-3 городов с самым дорогим съемом квартиры оказалась, разумеется, российская столица — 36436 руб., подмосковные Химки — 27726 руб., а также Санкт-Петербург — 24597 руб. Дешевле всего обойдется аренда квартиры в Волжском — 7927 руб., Стерлитамаке — 8156 руб., а также Курске — 8411 руб.

Как отмечала «Газета Кемерова», город Кемерово попал в топ-20 городов с самой дешевой арендой жилья. За съем однокомнатной квартиры придется выложить чуть больше 10 тысяч руб.

Эксперты обратили внимание на то, что стоимость аренды остается стабильной. По их словам, осенняя пора считается традиционно высоким сезоном для аренды.

Ранее сообщалось, что семь городов Московской области вошли в список лучших по качеству жизни. В перечне оказались Реутов, Видное, Красногорск, Мытищи и другие.