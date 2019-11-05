В Госдуме обвинили США в связях с ИГ после обстрела американского конвоя в Сирии

Москва, 5 ноября. Член Комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что информация об обстреле военной колонны США в Сирии говорит о продолжении связей Вашингтона с запрещенной на территории России террористической группировкой ИГИЛ1.

Парламентарий отметил, что не верит в обстрел колонны, так как «американцы много чего говорят», но все это оказывается неправдой на деле. В качестве примеров он привел сообщения о ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и обещание вывести войска из Сирии.

«Присутствие в американских заявлениях элементов двойных стандартов очевидно. Вот и сейчас говорится про обстрел колонны, при этом снаряды рвались в километре от американских солдат», — цитирует Швыткина iReractor.

По мнению депутата, в рамках мнимой борьбы с терроризмом США используют ИГИЛ в своих целях. Действия американских военнослужащих были направлены на создание лишь иллюзий борьбы с терроризмом, считает Швыткин.

Военная колонна США попала под обстрел на северо-востоке Сирии. Выпущенные по конвою снаряды падали более чем в километре от трассы, по которой двигались американские военные.

Маневр США осуществлялся в рамках вывода войск с северо-востока Сирии. Из республики американцы уходить не собираются. Военный контингент США планирует развернуть три новых базы в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.