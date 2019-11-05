На Камчатке состоялись учения по уничтожению крылатых ракет

Петропавловск-Камчатский, 5 ноября. Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) России отработали перехват крылатых ракет в ночных условиях на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

«Экипажи МиГ-31 в назначенных районах успешно выполнили поиск, захват целей, а затем произвели электронные пуски ракет. По данным объективного контроля цели поражены», — сообщили в пресс-службе.

Для каждого из задействованного в учениях экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 была подготовлена своя задача по перехвату цели. В качестве условного противника выступил самолет истребительной эскадрильи МиГ-31, который по высоте, скорости и траектории полета имитировал полет крылатой ракеты.

Перехват выполнялся при минимуме погодных условий ночью, отмечает пресс-служба.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что совместные учения Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России прошли в акватории Средиземного моря. В них участвовали авиация ВКС, более пяти боевых кораблей, а также суда обеспечения Черноморского и Балтийского флотов и береговой ракетный комплекс «Бастион».