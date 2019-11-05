Налоговый вычет на фитнес могут ввести в России

Москва, 5 ноября. Госдума РФ может принять закон о налоговых вычетах для граждан на расходы на физкультурно-оздоровительные услуги к лету 2020 года.

Законопроект уже внесен в правительство, кабмин рассмотрит его в ближайшее время. В Госдуму документ может поступить в декабре, до конца года должно пройти первое чтение. К лету 2020 года могут быть введены и сами налоговые льготы, сообщила во вторник со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева газета «Известия».

Согласно проекту закона, граждане России смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом, но не более 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета не превысит 15,6 тысячи рублей.

Разработку законопроекта Минфин начал в январе текущего года. В начале мая президент России Владимир Путин поручил правительству до 2 декабря внести проект закона о налоговом вычете за оздоровительные услуги в Госдуму.

Ранее стало известно, что Государственная Дума России приняла в первом чтении проект закона о фитнесе. В документе дается определение понятия. В частности, речь идет о части физической культуры и массового спорта, направленной на ведение гражданами здорового образа жизни путем организации физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Уточняется, что она состоит в оказании гражданам услуг по проведению организованных или самостоятельных занятий физической культурой с привлечением тренера и иных специалистов в области физической культуры и спорта. Документом предусматриваются особенности регулирования деятельности в области фитнеса.