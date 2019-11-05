Названа страна с самой быстрорастущей экономикой

Вашингтон, 5 ноября. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) назвали страну с самой быстрорастущей экономикой в 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg.

В следующем году экономика Гайаны вырастет на 86%, что в 14 раз больше ожидаемого экономического роста в Китае. Согласно прогнозам, в текущем году экономика Гайаны вырастет на 4,4%. К внушительному экономическому росту в 2020 году приведет нахождение корпорацией Exxon Mobil нефтяных запасов.

В настоящее время ВВП южноамериканской страны эксперты оценивают в четыре миллиарда долларов. К 2024 году показатель может достичь 15 миллиардов. В то же время в МВФ ожидают, что нефтяной сектор на протяжении пяти лет не превысит 40% экономики Гайаны.

Авторы прогноза отмечают, что он может подвергнуться крупным корректировкам, так как к большим изменениям в итогах экономической деятельности могут привести любые колебания ожидаемых объемов добычи нефти.

В октябре директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила о сложной ситуации в мировой экономике, пишет RT.

В то же время в России риск дефолта упал до минимума 2007 года (74 пункта), заявила главный экономист «Нордеа Банка» Татьяна Евдокимова. По ее словам, на фоне ожидания санкций в 2018 году уровень кредитного дефолтного свопа РФ (CDS. — Прим. ФАН) достигал 170 пунктов.

Но оказалось, что влияние антироссийских ограничительных мер в большей степени психологическое. Евдокимова напомнила, что Россия не была отключена от системы SWIFT, поэтому ее экономическую свободу определяют совсем другие вещи, например способность оплачивать свои долги, и с этим обязательством Россия справляется вполне успешно.