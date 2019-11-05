Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Поддержка США курдских террористов оказалась главной причиной операции Турции в Сирии

689
0 Оставить комментарий

Поддержка США курдских террористов оказалась главной причиной операции Турции в Сирии

Москва, 5 ноября. США поддерживают курдских террористов, что стало причиной операции «Источник мира» Турции в Сирии. Об этом заявил востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт напомнил, что США решили остаться в Сирии, чтобы защитить оккупацию сирийских нефтегазовых месторождений курдами. Их бандформирования включают боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1. Курды продолжают качать нефть и продавать ее контрабандным и незаконным путем. Это сопровождается дискриминацией арабов-суннитов.

Турецкая операция стала следствием политики по поддержке курдских террористов, которую продолжают проводить в Сирии США, считает востоковед.

«Главная ответственность в этой истории ложится на американцев, а вторичная – на руководство так называемого федеративного региона, причем это случается не в первый раз – здесь можно вспомнить турецкую военную операцию «Оливковая ветвь», — цитирует Онтикова «Экономика сегодня».

Напомним, с 9 по 22 октября Турция вела военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских радикалов. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что турецкие военные обнаружили на складе курдских формирований минометные снаряды США. Боеприпасы были захвачены в освобожденном в ходе операции «Источник мира» районе Рас-эль-Айне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Экономика сегодня
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров