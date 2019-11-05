Военные США назвали сферу, в которой уступают России и Китаю

Вашингтон, 5 ноября. Подполковник Вооруженных сил США Гари Лайк заявил о неготовности американских военных противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае вероятного конфликта с Россией или Китаем. Об этом сообщило издание Breaking Defence.

По словам Лайка, американская армия совершенствует методы РЭБ медленнее других и уступает России и Китаю в этой сфере. Подполковник напомнил, что военнослужащие США не выключают мобильные телефоны во время учений. Этим они выдают свое точное местоположение, подчеркнул эксперт.

Кроме того, американские военные забывают заранее создавать резервные каналы связи на случай, если будет заглушена основная связь. Офицер уверен, что этими недостатками непременно воспользуются Россия и Китай.

«Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с Электромагнитным спектром, я бы ответил, что «нет», — подчеркнул он.

Подполковник Вооруженных сил США выразил мнение, что тренировки военных осложняют требования регуляторов, которые налагают ограничения по времени работы средств РЭБ и мощности используемой аппаратуры.

Его коллега, подполковник ВС США Мэтью Пул также заявил, что «плохие парни» имеют электронные глушители.

Ранее журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США воздержатся от нападения на Россию в ближайшее время.

«Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надежность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — цитирует китайских экспертов RT.

В издании отметили, что Вооруженные силы России регулярно проводят учения для проверки надежности и совершенствования системы реагирования стратегических ядерных сил.