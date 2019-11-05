Пушков отреагировал на призыв Украины к Эстонии бороться с «Северным потоком — 2»

Москва, 5 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на призыв руководства Украины к Эстонии вместе бороться против строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

«Украина, не имеющая отношения к «Северному потоку — 2», призвала Эстонию, которая имеет к нему еще меньше отношения, сообща бороться против проекта. Киеву остается подключить к этой борьбе Исландию, Гренландию и Фарерские острова. Но, полагаю, там больше здравого смысла и они не согласятся», — написал сенатор в микроблоге Twitter.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться со строительством газопровода «Северный поток — 2». Рейнсал назвал эту тему «важной» и согласился, что для противостояния российскому проекту необходимо согласовать действия, сообщила «Газета.ру».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газовая магистраль пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Одобрения на реализацию проекта до недавнего времени не давала Дания. Однако 30 октября датское энергетическое агентство Nord Stream 2 AG выдало разрешение на строительство газопровода на континентальном шельфе страны. К настоящему моменту построено более 75% газопровода. Завершить строительство планируют в 2019 году.