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Путин посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра в парке «Зарядье»

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Путин посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра в парке «Зарядье»

Москва, 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра, который прошел в концертном зале парка «Зарядье».

Концерт прошел под управлением Валерия Гергиева в рамках I Международного московского фестиваля «Зарядье». Пианист Денис Мацуев и оркестр Мариинского театра исполнили Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева и Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича.

В этот же день выступили лауреаты XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Напомним, день народного единства стал государственным праздником в 2005 году. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

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Источник: РИА Новости
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