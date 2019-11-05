Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Брюссель, 5 ноября. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО.

«Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО», — заявил в интервью украинскому телеканалу Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО пообещал, что организация поможет Украине модернизировать общество и усилить реформы, чтобы Киев мог ступить в альянс.

Журналист поинтересовался, не оставит ли организация Украину «серой зоной» между Европой и Россией. В ответ Столтенберг отметил, что Киев является для альянса одним из 40 партнеров. Он подчеркнул, что партнерство стало для некоторых государств первым шагом к членству. По словам Столтенберга, партнерство с НАТО остается отношениями на постоянной основе для всех стран.

«Следует понимать, что есть большая дистанция между статусом «никаких отношений» и «полноценное членство», — напомнил генсек.

Столтенберг добавил, что Украине для полноценного членства в НАТО необходимо подумать, что альянс может сделать совместно со страной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс пытается обострить ситуацию на Украине, сообщила «Газета.ру». По ее мнению, НАТО снова пытается предъявить России ни чем не обоснованные обвинения. Спикер МИД также подчеркнула, что альянс игнорирует предпринимаемые в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе усилия.