На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Киев, 5 ноября. Украина имеет план действий на случай прекращения транзита газа из России. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. По его словам, в ПХГ страны имеется рекордное количество газа, которого хватит на все время отопительного сезона.

«Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории. Почему готовы, потому что сейчас у нас в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон», — сказал он.

Оржель отметил, что в ПХГ Украины сейчас достаточно газа, чтобы пережить отопительный сезон без внешних поставок. В то же время, он добавил, что власти Украины не исключают приоритетность подписания нового договора о транзите газа, пишет газета «Известия».

Напомним, что 1 января 2020 года в 10:00 по московскому времени прекращается действие подписанного еще в 2009 году российско-украинского договора по газовому транзиту. Нового договора, из-за разногласий между Киевом и Москвой, пока нет. Украинская сторона пытается принудить РФ к пролонгации контракта и требует гарантировать перекачку определенного объема газа. Российская же сторона настаивает на том, что сотрудничество с Украиной невозможно, пока она продолжает заваливать «Газпром» судебными исками.

Отметим, что Украина отказалась от покупок российского газа напрямую у Москвы. Вместо этого она покупает реэкспорт российского же газа, но уже через перекупщиков в Европе. «Нафтогаз» уже заявил о возможном срыве отопительного сезона.