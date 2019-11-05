СМИ сообщили о задержании Турцией в Сирии сестры «ликвидированного» аль-Багдади

Анкара, 5 ноября. Агентство Reuters сообщило о задержании турецкими силами сестры главаря «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади, о «ликвидации» которого ранее заявили США. Издание со ссылкой на высокопоставленного представителя властей Турции пишет, что женщина, а также ее муж и невестка, были задержаны на севере Сирии.

Согласно приведенной информации, сестра аль-Багдади — Расмия Авад — была захвачена близ населенного пункта Азаз. Reuters пишет, что в настоящее время турецкие силовики допрашивают женщину.

«Мы надеемся узнать от сестры аль-Багдади ценные сведения о внутреннем функционировании ИГ»1, — приводит агентство слова чиновника.

27 октября американский президент Дональд Трамп объявил о «ликвидации» аль-Багдади, однако никаких неопровержимых доказательств того, что «террорист №1» был убит, США так и не представили. Многие политики и эксперты сошлись во мнении, что глава Белого дома хочет использовать фейк об «уничтожении» аль-Багдади, чтобы добавить себе очков на предстоящих президентских выборах. По словам президента АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрия Самонкина, Дональд Трамп «ведет хитрую политическую игру, так как стремится пойти на второй президентский срок».

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также сообщил, что без генетического материала главаря террористической группировки ИГИЛ1 нет смысла говорить о его ликвидации.

Минобороны РФ ранее заявило, что в день, когда произошла «ликвидация» террориста, в воздушном пространстве над Сирией не было авиации США, и никакой достоверной информации о ликвидации аль-Багдади нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.