Трамп заявил о готовности США заключить с РФ и КНР сделку по контролю над вооружениями

Вашингтон, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности США заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с рядом стран, включая Россию и Китай.

«Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще», — приводит слова американского президента ТАСС.

Трамп напомнил, что в 2021 году истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известному как СНВ-3. По словам Трампа, США ведут работу над вооружениями и сотрудничают по этому вопросу с Китаем и Россией.

Он предположил, что как Китай, так и Россия, хотели бы заключить новый договор в сфере контроля над вооружениями, включая ядерные. Однако Трамп не стал отвечать на вопрос, хотели бы США продлить действие договора СНВ.

СНВ-3, который был подписан в 2010 году, является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение подходит к концу в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсуждать.

2 августа 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, который был подписан более 30 лет назад. Свой отказ выполнять условия ДРСМД американская сторона объяснила, ссылаясь на нарушения со стороны России — на отказ РФ выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению США и их союзников по НАТО, нарушают положения договора.