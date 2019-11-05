МИД Украины запротестовал из-за поездки депутата Госдумы в Донбасс

Киев, 5 ноября. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки депутата Госдумы России Алексея Журавлева на территорию украинской Луганской области, которая не подконтрольна Киеву. Соответствующее заявление в понедельник опубликовано на официальном сайте МИД страны.

«Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины», — говорится в размещенном на сайте внешнеполитического ведомства Украины сообщении.

В МИД отметили, что украинская сторона запротестовала в связи поездкой депутата Госдумы России Алексея Журавлева.

В министерстве назвали поездку парламентария «грубым нарушением» территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Украинский МИД пообещал проверить сведения о том, находился ли российский депутат в районе разведения сил в Золотом. Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что обратилось к российской стороне за подтверждением факта поездки и разъяснениями цели пребывания депутата Госдумы в Донбассе.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что Журавлеву по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) еще с 21 июня 2018 года запрещен въезд на территорию страны.

Ранее председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев на встрече с представителями Народного совета Луганской Народной Республики в Луганске заявил, что российские паспорта стали для жителей Донбасса глотком воздуха и дали уверенность в завтрашнем дне. Парламентарий выразил уверенность, что поддержка республик Донбасса со стороны России должна быть усилена.

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Гнев со стороны украинской столицы был вызван тем, что республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.

За время вооруженного конфликта на территории Донбасса были убиты более трех тысяч мирных жителей, рассказали в ООН. До девяти тысяч человек получили ранения.

Накануне Киев сорвал разведение сил и средств у поселка Петровское, сообщает со ссылкой на СМИ «Газета.ру». Издание отмечает, что представители Донецкой Народной Республики в знак готовности к отводу сил выпустили в районе Петровского сигнальную ракету. Но ответной реакции с украинской стороны не последовало.