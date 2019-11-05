Свыше половины американцев поддерживают процедуру импичмента Трампа

Вашингтон, 5 ноября. Американское издание The Wall Street Journal и телекомпания NBC провели опрос, чтобы узнать отношение американцев к начатой демократами в Конгрессе процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Согласно результатам опроса, 53% респондентов положительно относятся к инициативе демократов. Еще 44% опрошенных выступают против импичмента.

По мнению 49% опрошенных, имеющаяся сейчас в их распоряжении информация дает все основания для проведения процедуры импичмента Трампа. 46% полагают, что этого делать не стоит.

Подавляющее большинство сторонников Демократической партии (88%) поголовно убеждены в необходимости импичмента. 92% демократов не одобряют деятельность Трампа. У республиканцев ситуация противоположная – против импичмента выступают 90%, а деятельность Трампа поддерживают 91%.

В опросе участвовали 900 человек, погрешность результатов оценивается в ±3,27%.

Напомним, процедура импичмента была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Президент США Дональд Трамп уже назвал запуск в Конгрессе процедуры импичмента «переворотом».